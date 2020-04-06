Организаторы Уимблдона надеются получить 114 миллионов евро по страховке из-за отмены турнира

Организаторы Уимблдона надеются получить страховую выплату из-за отмены турнира, который был ранее застрахован на случай пандемии. Итоговая сумма компенсации может составить 114 миллионов евро, утверждает The Times.

Официально об отмене Уимблдона было объявлено 1 апреля. Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета перенес турнир на 2021 год. Провести соревнования планировалось с 29 июня по 12 июля. Это первый с 1945 года случай, когда Уимблдон пришлось отменить.