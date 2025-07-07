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Организаторы Уимблдона извинились перед Павлюченковой за ошибку в матче против Картал

Сергей Разин
корреспондент
Теннисистка Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова.
Фото Reuters

Представители Уимблдона извинились перед россиянкой Анастасией Павлюченковой за незасчитанный аут в матче четвертого круга турнира против британки Сонай Картал.

«Мы принесли извинения игрокам. Мы по-прежнему уверены в точности системы. В данном случае имела место человеческая ошибка», — приводит слова представителя Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета ВВС.

В первом сете матча система электронного судейства ошиблась, не зафиксировав явный аут у соперницы россиянки Сонай Картал. Непопадание мяча в корт также заметил и судья, который принял решение переиграть розыгрыш. После этого Павлюченкова проиграла гейм, однако одержала победу в матче со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

В 1/4 финала Уимблдона россиянка сыграет либо против чешки Линды Носковой, либо против американки Аманды Анисимовой.

Анастасия Павлюченкова.«Сумасшествие, что продолжаю играть на таком уровне». Павлюченкова и Хачанов пробились в четвертьфинал Уимблдона

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Уимблдон
Анастасия Павлюченкова
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