Организаторы Roland Garros не будут вводить дресс-код после костюма Серены Уильямс

Директор "Ролан Гаррос" Ги Форже рассказал, что организаторы турнира не будут вводить дресс-код после необычного костюма американской теннисистки Серены Уильямс во время прошлогоднего розыгрыша.

Ранее президент Федерации тенниса Франции Бернар Гуидичелли заявил, что организаторы введут более строгий дресс-код и, в частности, не допустят костюм наподобие того, в котором Уильямс играла в том году. 38-кратная победительница турниров "Большого шлема" выступала в черном облегающем костюме.

– Сегодня производители начинают представлять нам наряды и демонстрируют нам панели с цветами, которые будут носить игроки. Мы не намерены ничего запрещать, – приводит Europe 1 слова Форже.