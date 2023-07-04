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Сегодня, 12:51

Организатор Уимблдона назвала решение о допуске россиян тяжелым, но правильным

Мария Гусева
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Уимблдон.
Фото Global Look Press

Исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Салли Болтон прокомментировала решение допустить до Уимблдона-2023 российских и белорусских спортсменов.

«Это было тяжелое решение, но мы считаем его правильным для проведения турнира в этом году, — цитирует Daily Echo Болтон. — Все эти спортсмены выступают в качестве нейтральных, все они подписали декларацию. Все прошло очень гладко».

В 2022 году организаторы Уимблдона решили не допускать до соревнований россиян и белорусов. Из-за этого руководство ATP и WTA раскритиковало организаторов, а затем сообщило, что турнир «Большого шлема» в 2022 году пройдет без начисления рейтинговых очков.

В марте 2023 года Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) объявил о допуске российских и белорусских теннисистов к участию в Уимблдонском турнире 2023 года в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

Уимблдон проходит с 3 по 16 июля на травяных кортах в Лондоне.

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2023/1/5/
Теннис
Уимблдон
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