«Опустошен». Реакция Федерера на отмену Уимблдона

Швейцарец Роджер Федерер поделился мнением об отмене Уимблдона. Турнир «Большого шлема» должен был пройти с 29 июня по 12 июля.

— Опустошен, — написал в своем Twitter Роджер. — Приоритет здоровью и семье.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета перенес Уимблдон на 2021 год —с 28 июня по 11 июля 2021 года.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 883 225 человек, умерших — 44 156, выздоровевших — 185 377.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.