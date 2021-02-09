Определился соперник Надаля во втором круге Australian Open

Американский теннисист Майк Ммох 9 февраля победил серба Виктора Троицки в матче 1-го круга Australian Open — 7:6, 6:7, 3:6, 7:6, 7:5. Матч длился четыре часа и десять минут.

Во втором круге Ммо сыграет против Рафаэля Надаля, который ранее 9 февраля обыграл другого серба — Ласло Джере (6:3, 6:4, 6:1).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Майк Ммох (США) — Виктор Троицки (Сербия) — 7:6, 6:7, 3:6, 7:6, 7:5

Томаш Махач (Чехия, Q) — Марио Вилелья Мартинес (Испания, Q) — 6:7 (5:7), 7:5, 6:0, 3:0 отказ 2-го игрока

Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Аттила Балаж (Венгрия) — 7:5, 3:6, 6:2, 6:3

Алекс Де Минаур (Австралия, 21) — Теннис Сандгрен (США) — 7:5, 6:1, 6:1

Томми Пол (США) — Николоз Басилашвили (Грузия) — 6:4, 7:6 (7:0), 6:4

Фелисиано Лопес (Испания) — Ли Ту (Австралия, WC) — 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:4), 6:4

Кэмерон Норри (Великобритания) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 30) — 6:4, 4:6, 6:4, 7:5

Фабио Фоньини (Италия, 16) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 6:4, 6:2, 6:3