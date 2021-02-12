Определился соперник Карацева по четвертому кругу Australian Open
13:56
Канадец Феликс Ожье-Алиассим вышел в четвертый круг Australian Open, обыграв соотечественника Дениса Шаповалова со счетом 7:5, 7:5, 6:3.
В следующем круге Оже-Альяссим сыграет с россиянином Асланом Карацевым, который ранее победил аргентинца Диего Шварцмана.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 20) — Денис Шаповалов (Канада, 11) — 7:5, 7:5, 6:3
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