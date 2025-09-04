Определились все полуфиналисты US Open

В четверг, 4 сентября, определились все полуфиналисты турнира «Большого шлема» US Open.

Сербский теннисист Новак Джокович сыграет против испанца Карлоса Алькараса, а в другом матче итальянец Янник Синнер встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Оба матча пройдут в пятницу, 5 сентября.

В 2024 году в финале US Open Синнер переиграл американца Тейлора Фритца — 6:3, 6:4, 7:5. Он стал первым в истории итальянцем, выигравшим Открытый чемпионат США.