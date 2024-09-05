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Сегодня, 07:13

Определились все полуфиналисты US Open-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
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В ночь на 5 сентября состоялись заключительные матчи 1/4 финала Открытого чемпионата США. Таким образом, определились все полуфиналисты US Open.

Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 1) — Джек Дрейпер (Великобритания, 25)

Фрэнсис Тиафо (США, 20) — Тэйлор Фритц (США, 12)

Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал

Джессика Пегула (США, 6) — Каролина Мухова (Чехия)

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Эмма Наварро (США, 13)

US&nbsp;Open 2024 пройдет с&nbsp;26&nbsp;августа по&nbsp;8&nbsp;сентября. US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»
Теннис
US Open
Арина Соболенко
Джессика Пегула
Каролина Мухова
Тэйлор Фритц
Янник Синнер
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