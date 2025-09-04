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4 сентября 2025, 04:26

Определились все полуфиналистки US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
Арина Соболенко.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

В четверг, 4 сентября, определились все полуфиналистки турнира «Большого шлема» US Open.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет против американки Джессики Пегулы. Матч начнется в 02:00 по московскому времени в пятницу, 5 сентября.

В тот же день японка Наоми Осака встретится с американкой Амандой Анисимовой. Начало — в 03:30 по московскому времени.

В 2024 году Арина Соболенко впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат США в одиночном разряде. В финале она переиграла Джессику Пегулу.

Источник: Сетка турнира US Open
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