Определились все четвертьфиналисты Australian Open-2025 в мужском одиночном разряде

Стали известны все участники четвертьфиналов Открытого чемпионата Австралии 2025 года в мужском одиночном разряде.

Россияне завершили свое выступление в турнире. Карен Хачанов вылетел в третьем круге, Даниил Медведев — во втором. Андрей Рублев, Роман Сафиуллин и Павел Котов прекратили участие на старте соревнований.

Четвертьфинальные пары мужской сетки Australian Open:

Янник Синнер (Италия, 1) — Алекс Де Минаур (Австралия, 8);

Бен Шелтон (США, 21) — Лоренцо Сонего (Италия);

Новак Джокович (Сербия, 7) — Карлос Алькарас (Испания, 3);

Александр Зверев (Германия, 12) — Томми Пол (США, 2).

Матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде пройдут 21 и 22 января.