Определились все четвертьфиналистки Australian Open
На Australian Open в Мельбурне определились все пары четвертьфинала в женском одиночном разряде.
Вторая ракетка мира полька Ига Свентек сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (пятая ракетка мира).
В других четвертьфинальных парах встретятся представительницы США Джессика Пегула (6-й номер посева) и Аманда Анисимова (4), американка Коко Гауфф (3) и украинка Элина Свитолина (12), белоруска Арина Соболенко (1) и американка Ива Йович (29).
Действующая победительница турнира американка Мэдисон Киз не смогла защитить титул, уступив в четвертом круге Пегуле.
Финал Australian Open в женском одиночном разряде состоится 31 января.
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