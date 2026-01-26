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26 января, 13:05

Определились все четвертьфиналистки Australian Open

Анастасия Пилипенко

На Australian Open в Мельбурне определились все пары четвертьфинала в женском одиночном разряде.

Вторая ракетка мира полька Ига Свентек сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (пятая ракетка мира).

В других четвертьфинальных парах встретятся представительницы США Джессика Пегула (6-й номер посева) и Аманда Анисимова (4), американка Коко Гауфф (3) и украинка Элина Свитолина (12), белоруска Арина Соболенко (1) и американка Ива Йович (29).

Действующая победительница турнира американка Мэдисон Киз не смогла защитить титул, уступив в четвертом круге Пегуле.

Финал Australian Open в женском одиночном разряде состоится 31 января.

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Теннис
Australian Open
Аманда Анисимова
Арина Соболенко
Джессика Пегула
Елена Рыбакина
Ига Свентек
Кори Гауфф
Элина Свитолина
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