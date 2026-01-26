Определились все четвертьфиналистки Australian Open

На Australian Open в Мельбурне определились все пары четвертьфинала в женском одиночном разряде.

Вторая ракетка мира полька Ига Свентек сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (пятая ракетка мира).

В других четвертьфинальных парах встретятся представительницы США Джессика Пегула (6-й номер посева) и Аманда Анисимова (4), американка Коко Гауфф (3) и украинка Элина Свитолина (12), белоруска Арина Соболенко (1) и американка Ива Йович (29).

Действующая победительница турнира американка Мэдисон Киз не смогла защитить титул, уступив в четвертом круге Пегуле.

Финал Australian Open в женском одиночном разряде состоится 31 января.