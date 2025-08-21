Определились соперники Медведева, Хачанова и Сафиуллина на US Open

В Нью-Йорке прошла жеребьевка сетки US Open в мужском одиночном разряде.

Первая ракетка мира Янник Синнер в первом круге сыграет с чехом Витом Копривой, испанец Карлос Алькарас — с американцем Райлли Опелкой, серб Новак Джокович — с американцем Лернером Тьеном, немец Александр Зверев — с чилийцем Алехандро Табило.

Россиянин Даниил Медведев в первом круге сыграет с французом Бенжаменом Бонзи, Роман Сафиуллин — с французом Гаэлем Монфисом, Карен Хачанов — с американцем Нишешем Басаваредди. Соперник Андрея Рублева по первому кругу определится после квалификации.

Рублев в четвертом круге может встретиться с немцем Александром Зверевым, Хачанов — с де Минауром, Медведев — с Алькарасом.

US Open стартует 24 августа. В 2024 году победителем стал итальянец Янник Синнер.