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21 августа 2025, 19:17

Определились соперники Медведева, Хачанова и Сафиуллина на US Open

Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

В Нью-Йорке прошла жеребьевка сетки US Open в мужском одиночном разряде.

Первая ракетка мира Янник Синнер в первом круге сыграет с чехом Витом Копривой, испанец Карлос Алькарас — с американцем Райлли Опелкой, серб Новак Джокович — с американцем Лернером Тьеном, немец Александр Зверев — с чилийцем Алехандро Табило.

Россиянин Даниил Медведев в первом круге сыграет с французом Бенжаменом Бонзи, Роман Сафиуллин — с французом Гаэлем Монфисом, Карен Хачанов — с американцем Нишешем Басаваредди. Соперник Андрея Рублева по первому кругу определится после квалификации.

Рублев в четвертом круге может встретиться с немцем Александром Зверевым, Хачанов — с де Минауром, Медведев — с Алькарасом.

US Open стартует 24 августа. В 2024 году победителем стал итальянец Янник Синнер.

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US Open
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Роман Сафиуллин
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