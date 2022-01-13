Определились соперницы российских теннисисток по первому кругу Australian Open
В Мельбурне состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде. Россиянки узнали своих соперниц по первому кругу.
Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти стартует на турнире матчем с победительницей квалификации.
Матчи с участием россиянок:
Варвара Грачева (Россия) — победительница квалификации
Анастасия Потапова (Россия) — Камила Джорджи (Италия, 30)
Екатерина Александрова (Россия) — Бернарда Пера (США)
Вероника Кудерметова (Россия, 28) — Клэр Лю (США)
Вера Звонарева (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия, 19)
Дарья Касаткина (Россия, 25) — победительница квалификации
Анастасия Павлюченкова (Россия, 10) — Анна Бондарь (Венгрия)
Людмила Самсонова (Россия) — победительница квалификации
Australian Open пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.