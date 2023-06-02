Определилась соперница Аванесян в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

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Чешская теннисистка Каролина Мухова обыграла румынку Ирину Бегу в третьем круге «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:2.

В четвертом круге Мухова сыграет с россиянкой Элиной Аванесян, которая обыграла датчанку Клару Таусон (3:6, 6:1, 7:5).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Каролина Мухова (Чехия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 27) — 6:3, 6:2