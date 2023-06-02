Определилась соперница Аванесян в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Чешская теннисистка Каролина Мухова обыграла румынку Ирину Бегу в третьем круге «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:2.
В четвертом круге Мухова сыграет с россиянкой Элиной Аванесян, которая обыграла датчанку Клару Таусон (3:6, 6:1, 7:5).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Каролина Мухова (Чехия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 27) — 6:3, 6:2
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