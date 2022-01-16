Опелка встал на защиту Новака Джоковича

Американский теннисист Райлли Опелка прокомментировал тот факт, что сербского теннисиста Новака Джоковича депортировали из Австралии.

16 января стало известно, что он проиграл суд.

«Ему сложно было привиться. Это не так», — написал болельщик.

«Ему было не сложно остаться на тренировочном корте на час в 2008 году, когда он играл на «Мастерсе» в Цинциннати, чтобы подписать каждый детский мяч. Я был тем ребенком. Он сделал много замечательных вещей для спорта, ты должен это знать», — написал Опелка.

What else wasn't that hard for Novak was staying on the practice court for an extra hour back in 2008 at Cincinnati masters to sign EVERY single kids ball. Me being one of them. He has done plenty of great things for the sport too ya know. https://t.co/jOzhhWouDL — Reilly Opelka (@ReillyOpelka) January 16, 2022

Сегодня, 16 января, Федеральный суд Австраии принял окончательное решение о депортации 34-летнего Джоковича, которые ранее въехал встрану без прививки от коронавируса, чего требуют правила.

Теоретически Джокович еще может обжаловать это решение, но апелляцию вряд ли успеют рассмотреть до старта Australian Open.

Соревнования начнутся уже завтра, 17 января.