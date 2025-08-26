Алькарас победил Опелку и вышел во второй круг US Open
Испанский теннисист Карлос Алькарас в первом круге US Open обыграл американца Райлли Опелку со счетом 6:4, 7:5, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. На счету 22-летнего испанца 4 эйса, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.
Во втором круге Алькарас встретится с итальянцем Маттиа Беллуччи.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 90 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Карлос Алькарас (Испания, 2) — Райлли Опелка (США) — 6:4, 7:5, 6:4
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