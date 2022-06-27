Онс Жавбер вышла во второй круг Уимблдона
27 июня стартовали соревнования в основной сетке Уимблдона. Представительница Туниса Онс Жабер стартовала с победы, переиграв в двух сетах Мирьям Бьорклунд из Швеции — 6:1, 6:3.
Напомним, что по решению организаторов теннисистки из России не были допущены к участию на турнире даже в нейтральном статусе.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Онс Жабер (Тунис, 3) — Мирьям Бьорклунд (Швеция, Q) — 6:1, 6:3
Леся Цуренко (Украина) — Джоди Беррейдж (Великобритания, WC) — 6:2, 6:3
Элисон Риске (США, 28) — Илена Ин-Альбон (Швейцария) — 6:2, 6:4
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