Онс Жавбер вышла во второй круг Уимблдона

27 июня стартовали соревнования в основной сетке Уимблдона. Представительница Туниса Онс Жабер стартовала с победы, переиграв в двух сетах Мирьям Бьорклунд из Швеции — 6:1, 6:3.

Напомним, что по решению организаторов теннисистки из России не были допущены к участию на турнире даже в нейтральном статусе.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Онс Жабер (Тунис, 3) — Мирьям Бьорклунд (Швеция, Q) — 6:1, 6:3

Леся Цуренко (Украина) — Джоди Беррейдж (Великобритания, WC) — 6:2, 6:3

Элисон Риске (США, 28) — Илена Ин-Альбон (Швейцария) — 6:2, 6:4