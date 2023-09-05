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Жабер: «Надеюсь, Соболенко останется первой ракеткой мира, пока я не доберусь до нее»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тунисская теннисистка Онс Жабер прокомментировала то, что белоруска Арина Соболенко по итогам US Open станет первой ракеткой мира.

«Я так рада за Арину. Я думаю, что она заслуживает того, чтобы быть первой ракеткой. Она заслужила это уже давно... Мне очень нравится, что Арина играет на корте с энтузиазмом. Это чувствуется. Надеюсь, она останется номером один... пока я не доберусь до нее», — приводит слова Жабер The Tennis Letter.

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В четвертом круге US Open Жабер из Туниса уступила китаянке Чжэн Циньвэнь со счетом 2:6, 4:6, а Соболенко обыграла россиянку Дарью Касаткину (6:1, 6:3).

Источник: Сетка US Open
Теннис
Арина Соболенко
Онс Жабер
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