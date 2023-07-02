Онс Жабер о проигранном финале Уимблдона-2022: «Стараюсь убирать изображения Рыбакиной отовсюду»

Туниска Онс Жабер поделилась мнением о выступлении на Уимблдоне. В финале турнира «Большого шлема» в прошлом году она проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакина (6:3, 2:6, 2:6).

«В преддверии Уимблдона теперь чаще вспоминаю, да. Не очень приятно заходить в раздевалку и видеть повсюду изображения Рыбакиной, я стараюсь их убирать (смеется).

Приятно получать столько внимания. Я вышла в финал турнира «Большого шлема». Это хорошее достижение. Думаю, раньше я не относилась к этому так, потому что, конечно, я хотела взять титул», — цитирует теннисистку пресс-служба турнира.

Жабер добавила, что полученный в прошлом году опыт поможет ей выиграть титул в будущем. Туниска является финалисткой двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2022 и US Open-2022) и победительницей четырех турниров WTA.

Уимблдон в 2023 году пройдет с 3 по 16 июля. В первом круге Жабер сыграет с полькой Магдаленой Фрех.