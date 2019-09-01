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«Он был суперагрессивен, нужно отдать ему должное». Кирьос — о проигрыше Рублеву в третьем круге US Open

09:35
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Австралиец Ник Кирьос, проигравший россиянину Андрею Рублеву в матче третьего круга US Open (6:7 (5:7), 6:7 (5:7), 3:6), высоко оценил своего оппонента.

— Он сегодня сыграл здорово, был суперагрессивен, — цитирует официальный сайт US Open Кирьоса. — Я так и не смог войти в игру. Нужно отдать ему должное.

У меня были шансы, но я их не использовал. Рублев хорошо играет. Отлично провел турнир в Цинциннати. Желаю ему всего лучшего. Надеюсь, он очень далеко пройдет.

В четвертом круге Рублев сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.

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