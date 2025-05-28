Панова и Уитроу не смогли выйти во второй круг «Ролан Гаррос» в миксте
Российская теннисистка Александра Панова и американец Джексон Уитроу проиграли в первом круге микста на «Ролан Гаррос».
Спортсмены в двух сетах уступили британскому дуэту Оливии Николлс и Генри Паттена — 4:6, 2:6. Встреча длилась 1 час 4 минуты.
Николлс и Паттен во втором раунде сыграют против победителей матча Анна Данилина/Арри Хелиоваара (Казахстан/Финляндия, 6) — Сторм Хантер/Сандер Жилле (Австралия/Бельгия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»
Общий призовой фонд 56 352 000 евро
Открытые корты, грунт
Микст
Парный разряд
Первый круг
Оливия Николлс/Генри Паттен (Великобритания) — Александра Панова/Джексон Уитроу (Россия/США) — 6:4, 6:2
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