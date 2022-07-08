Веснина считает, что у Рыбакиной есть все шансы выиграть Уимблдон

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделилась своими ожиданиями от женского финала турнира Большого шлема в Великобритании, где сыграют Елена Рыбакина (Казахстан) и Онс Жабер (Тунис).

«Лену я знаю еще с юниорских турниров, нас тренировал один тренер, Андрей Чесноков. Я слежу за ее карьерой и успехами, очень рада, что она вышла в финал турнира, — сказала Веснина «СЭ». - Здорово прибавила, очень хорошо играет. Лена впервые вышла в финал, играет против Онс Жабер. Думаю, они обе будут нервничать, сильно волноваться, поскольку обе дебютантки финала турнира «Большого шлема». И та, кто лучше справится с нервами, та и победит».

Веснина также уверена, что у Рыбакиной есть шансы на победу.

«Конечно же, игра Елены на траве очень опасна, потому что она обладает очень мощной подачей, мало кто из женского тенниса подает также уверенно и мощно, как она. На траве подача — один из главных критериев хорошей и успешной игры, поэтому у Елены есть все шансы на победу», — добавила Елена.

Матч за титул запланирован на субботу, 9 июля. Теннисистки встречались друг с другом три раза. В двух матча победу одержала Жабер, и одну игру выиграла Рыбакина.