Ольховский заявил, что у Андреевой хорошие шансы на выход в финал «Ролан Гаррос»

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что российская теннисистка Мирра Андреева имеет хорошие шансы на победу в полуфинальном матче против итальянки Жасмин Паолини.

Он также отметил, что теннисистка Арина Соболенко и Елена Рыбакина не смогли показать игру своего уровня.

«Мне кажется, у Мирры очень хорошие шансы выйти в финал. Она хорошо, разумно играет и, что очень важно, психологически устойчива. Думаю, матч будет интересным, многое будет зависеть от психологического состояния», — цитирует Ольховского ТАСС.

Матч между Андреевой и Паолини пройдет сегодня, 6 июня. Действующей победительницей в женском одиночном разряде является полька Ига Свентек.

«СЭ» проведет текстовую трансляция матча Мирры Андреевой с Паолини