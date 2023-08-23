Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 15:56

Ольховский выделил российских теннисистов, которые могут претендовать на титул US Open

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о том, кто среди россиян является фаворитом Открытого чемпионата США.

«Так скажем, я выделю из россиян Медведева и Рублева. Хачанов не играл долгое время, не знаю, в какой он сейчас форме находится. Основными фаворитами на победу все-таки являются Алькарас и Джокович», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября. Действующим чемпионом турнира является 20-летний испанский теннисист Карлос Алькарас. В финале прошлого года он одержал победу над норвежцем Каспером Руудом.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11085722-olhovskij-vydelil-rossijskih-tennisistov-v-kachestve-pretendentov-na-titul-us-open.html
Теннис
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
Даниил Медведев
0
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россияне в квалификации US Open: Макарова вылетела, Эрика Андреева — в полуфинале
Новости
RSS RSS
Все новости