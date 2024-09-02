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Сегодня, 09:38

Ольховский возмутился ошибкой судьи в матче Калинской и Хаддад на US Open

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Победитель двух турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский высказался о ситуации с ошибкой арбитра в матче 3-го круга US Open в женском одиночном разряде между россиянкой Анной Калинской и Беатрис Хаддад Майя.

В третьем гейме первого сета на подаче Хаддад Майя при счете 2:0 в пользу Калинской арбитр не увидел, что бразильянка отбила мяч сначала на свою сторону, после чего он перелетел на половину Калинской. Даже после челленджа россиянки арбитр, посмотрев повтор, не изменил решения. Россиянка уступила в розыгрыше, затем проиграла гейм и в итоге потерпела поражение (3:6, 1:6).

«Считаю, что это вообще позорище. Просто позор! Когда ты играешь в теннис, ты понимаешь, что такой отскок может быть только от земли. Там даже без повтора видно все. Если ты играешь, то такой отскок крученого мяча с такого удара, когда ты достаешь ободом, может быть, только если ты сыграл об землю. Даже без повтора это понятно. А с ним было видно, что мяч сначала коснулся земли от обода и потом уже перелетел на другую сторону. Для меня все однозначно», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».

Источник: Газета.Ru
Теннис
US Open
Андрей Ольховский
Анна Калинская
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