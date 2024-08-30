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Сегодня, 22:22

Ольховский считает, что в поражении Андреевой от Крюгер нет ничего страшного

Владислав Маслов
Корреспондент
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение россиянки Мирры Андреевой во втором круге US Open от американки Эшлин Крюгер (1:6, 4:6).

«Думаю, причина поражении в Мирры не в давлении и лишнем внимании к ней. Крюгер играла чуть лучше и заслуженно победила. Игра соответствовала результату. Ничего экстраординарного в этом нет. Мирра растет, лучшие результаты впереди. Без трудностей на таком уровне никак, без поражений наверх не подняться», — цитирует Ольховского «РБ Спорт».

В 3-м круге соперницей Крюгер станет еще одна россиянка Людмила Самсонова.

Источник: РБ Спорт
Теннис
US Open
Андрей Ольховский
Мирра Андреева
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