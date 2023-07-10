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Сегодня, 15:41

Ольховский считает, что Уимблдон для Андреевой сложился очень удачно

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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал «СЭ» поражение Мирры Андреевой в матче четвертого круга Уимблдона против американской теннисистки Мэдисон Кис (6:3, 6:7 (4:7), 2:6).

«На мой взгляд, Мирра немного устала. Может, где-то внимание у нее просело. Ну и Мэдисон стала почище играть в концовке второго и весь третий сет. Турнир сложился очень удачно для Мирры. Она показала хороший теннис. Проиграть в четвертом круге, на мой взгляд, это очень хороший результат. Он пойдет ей в плюс и придаст больше уверенности», — сказал Ольховский корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В четвертьфинале турнира Кис сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия).

Мирра Андреева. Андреева проиграла американке Кис и не пожала руку судье. Онлайн-трансляция понедельника на Уимблдоне

Уимблдон
Мирра Андреева
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