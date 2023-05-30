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Сегодня, 12:06

Ольховский считает, что у Мирры Андреевой хорошие шансы выйти во второй круг «Ролан Гаррос»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Советский и российский теннисист Андрей Ольховский заявил, что российской теннисистке Мирре Андреевой по силам обыграть американку Элисон Риск в матче первого круга Открытого чемпионата Франции.

«Я считаю, что у нее хорошие шансы обыграть Риск и выйти во второй круг. Она молода и очень уверенно действует, и у нее уже были победы над сильными соперницами, поэтому я думаю, что ей по силам обыграть американку. Сам факт попадания в основную сетку на турнире Большого шлема в 16 лет о многом говорит, посмотрим, как Мирра выступит», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Матч между Андреевой и Риск пройдет 30 мая.

Источник: https://tass.ru/sport/17876173
Теннис
Roland Garros
Андрей Ольховский
Мирра Андреева
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