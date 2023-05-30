Ольховский считает, что у Мирры Андреевой хорошие шансы выйти во второй круг «Ролан Гаррос»

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский заявил, что российской теннисистке Мирре Андреевой по силам обыграть американку Элисон Риск в матче первого круга Открытого чемпионата Франции.

«Я считаю, что у нее хорошие шансы обыграть Риск и выйти во второй круг. Она молода и очень уверенно действует, и у нее уже были победы над сильными соперницами, поэтому я думаю, что ей по силам обыграть американку. Сам факт попадания в основную сетку на турнире Большого шлема в 16 лет о многом говорит, посмотрим, как Мирра выступит», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Матч между Андреевой и Риск пройдет 30 мая.