Ольховский считает, что у Карацева будет сложный матч в первом круге US Open

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский рассказал, что думает о матче россиянина Аслана Карацева против чеха Иржи Лехечка в первом круге US Open.

«Очень тяжелый матч будет для Аслана. Лехечка по стилю достаточно тягучий соперник, и Аслану придется показывать высокий уровень на протяжении всего матча, а со стабильностью у него сейчас небольшие проблемы. Он может играть остро, но последнее время выполняет достаточно большое количество ошибок, поэтому сложный первый круг», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

US Open пройдет в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.