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Сегодня, 18:58

Ольховский считает, что Сафиуллину будет тяжело в матче с Синнером

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший российский теннисист, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о предстоящем четвертьфинале Уимблдона между россиянином Романом Сафиуллиным и итальянцем Янником Синнером.

«Роман сейчас играет очень хорошо. Не нужно ничего менять против Синнера, нужно и дальше играть в свой теннис, показывать свой максимум. Естественно, рассчитываю увидеть борьбу, но Роману тут точно будет тяжело. Синнер тоже хорошо настроен на этом турнире. Предыдущие победы добавили ему уверенности, от него давно ждут хорошие результаты, а он никак их не показывал. Сейчас Янник очень нацелен на высокий результат. Но Роман является темной лошадкой на этом турнире и при определенной игре может вновь удивить», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

В матче четвертого круга Сафиуллин одержал победу над канадцем Денисом Шаповаловым (3:6, 6:3, 6:1, 6:3). Игра между россиянином и итальянцем в рамках 1/4 финала Уимблдона пройдет 11 июля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-ol-hovskij-rasschity-vayu-uvidet-bor-bu-u-safiullina-s-sinnerom-no-romanu-tochno-budet-tyazhelo/
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Андрей Ольховский
Роман Сафиуллин
Янник Синнер
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