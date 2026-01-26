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26 января, 17:13

Ольховский считает, что российские теннисисты не способны выигрывать турниры «Большого шлема»

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский в разговоре с «СЭ» оценил выступление российских теннисистов на Australian Open-2026.

«Можно было ожидать чего-то лучшего, но разочарования как такого нет. На сегодняшний день никто из наших теннисистов не рассчитывает на победу в турнирах «Большого шлема». Много составляющих должны сложиться для того, чтобы они смогли оказаться в финале подобного турнира», — сказал Ольховский «СЭ».

Российские теннисисты, выступающие в одиночном разряде, впервые с 2018 года не пробились в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

Даниил Медведев.Медведев — Андреева: первый «Шлем» комом

Последними представителями России на Australian Open-2026 были Даниил Медведев и Мирра Андреева. Они дошли до четвертого круга. Медведев уступил американцу Лернеру Тьену, Андреева — украинке Элине Свитолиной.

Руслан Ботвенко

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Андрей Ольховский
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