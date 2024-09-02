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Сегодня, 15:43

Ольховский считает, что поражение Рублева на US Open не связано с психологией

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Известный российский теннисист Андрей Ольховский отреагировал на поражение Андрея Рублева от Григора Димитрова в 4-м круге US Open в пяти сетах (3:6, 6:7 (3:7), 6:1, 6:3, 3:6).

«Рублев неплохо шел, и поражение неожиданное. Особенно в пятом сете, потому что третий и четвертый играл хорошо. Шансов у Димитрова практически не было. В пятом сете все решил один гейм: Рублев проиграл свою подачу, немного не справился. Были какие-то необъяснимые ошибки, и где-то Димитров удачно сыграл. Рублев считался фаворитом, но Димитров — опасный соперник.

Проблемы с психологией? Может быть, неудобная игра Димитрова. Резанные, низкие, стоячие мячи были неудобны для Андрея, плюс неуверенная игра с лета. Именно из-за этого он отдал второй сет. Неуверенно идт вперед, в этом компоненте нужно прибавлять, а Димитров в ключевые моменты подавал чисто», — цитирует Ольховского Metaratings.

Источник: Metaratings
Теннис
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
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