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Сегодня, 17:54

Ольховский: «Полина Кудерметова сейчас очень впечатляет остротой своей игры»

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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что Полина Кудерметова может показать достойную игру на Открытом чемпионате Австралии.

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«Я очень рад за Полину. По остроте своей игры она сейчас очень впечатляет, но, как я говорил ранее, ей пока не хватает стабильности. Для первого круга соперник непростой, но вполне по силам. Я думаю, она может хорошо сыграть на Australian Open», — цитирует ТАСС Ольховского.

21-летняя российская теннисистка вышла в основную сетку Australian Open-2025 через квалификацию.

В первом круге Кудерметова встретится с полькой Магдаленой Френх (23-й номер посева). Неделей ранее россиянка вышла в финал турнира в Брисбене, где уступила первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко (6:4, 3:6, 2:6).

Источник: ТАСС
Australian Open
Полина Кудерметова
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