Ольховский: «Мирра Андреева может хорошо выступить на Открытом чемпионате Франции»

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский рассказал об ожиданиях от выступления Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос».

«Она стабильно играет на грунте, к тому же психологически устойчива. У нее будет довольно высокий номер посева, так что первые круги не должны быть сложными. Я думаю, Мирра может хорошо выступить на Открытом чемпионате Франции», — приводит слова Ольховского ТАСС.

14 мая 18-летняя россиянка уступила Коко Гауфф в четвертьфинале «тысячника» в Риме — 4:6, 6:7 (5:7). До этого Андреева проиграла американке на той же стадии турнира в Мадриде.

«Ролан Гаррос» — 2025 пройдет с 25 мая по 8 июня.