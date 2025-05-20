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20 мая 2025, 07:15

Ольховский: «Мирра Андреева может хорошо выступить на Открытом чемпионате Франции»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский рассказал об ожиданиях от выступления Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос».

«Она стабильно играет на грунте, к тому же психологически устойчива. У нее будет довольно высокий номер посева, так что первые круги не должны быть сложными. Я думаю, Мирра может хорошо выступить на Открытом чемпионате Франции», — приводит слова Ольховского ТАСС.

14 мая 18-летняя россиянка уступила Коко Гауфф в четвертьфинале «тысячника» в Риме — 4:6, 6:7 (5:7). До этого Андреева проиграла американке на той же стадии турнира в Мадриде.

«Ролан Гаррос» — 2025 пройдет с 25 мая по 8 июня.

Источник: ТАСС
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Теннис
Ролан Гаррос
Андрей Ольховский
Мирра Андреева
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