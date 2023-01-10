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Сегодня, 20:22

Ольховский: «Матч с Джоковичем будет полезен Медведеву для подготовки к Australian Open»

Мария Гусева
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву пойдет на пользу выставочный матч с сербом Новаком Джоковичем.

«Выставочный матч приближен к тренировкам, — цитирует ТАСС Ольховского. — Спортсмены имеют возможность порадовать себя и зрителей. Конечно, матч с Джоковичем будет полезен Медведеву для подготовки к Australian Open. Можно сравнить себя с лучшим на сегодняшний день и попробовать что-то свое перед турниром».

Australian Open-2023 пройдет с 16 по 29 января. Даниил Медведев и Новак Джокович 11 января проведут благотворительный матч.

Ранее россиянин и серб играли друг против друга в полуфинале турнира в Аделаиде. Джокович победил со счетом 6:3, 6:4 и повел в личных встречах с Медведевым — 9:4.

Источник: ТАСС
Теннис
Australian Open
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
Новак Джокович
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