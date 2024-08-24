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Сегодня, 06:52

Ольховский считает, что Медведеву досталась хорошая сетка на US Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский заявил, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву досталась хорошая сетка, которая позволяет уверенно пройти ранние стадии US Open.

В первом круге россиянин сыграет против серба Душана Лайовича.

«У Медведева в последнее время был спад, но на US Open он всегда играет хорошо. Сетка у него хорошая, с такими соперниками в пятисетовом формате можно найти свою игру. До четвертого круга проблем быть не должно, никого с высоким посевом у него не будет до этой стадии», — приводит слова Ольховского ТАСС.

US Open является четвертым и последним в сезоне турниром «Большого шлема». Он пройдет в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября.

Источник: ТАСС
Теннис
US Open
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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