Ольховский считает, что Медведеву досталась хорошая сетка на US Open

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что Даниилу Медведеву досталась хорошая сетка на турнире US Open.

В первом круге россиянин сыграет против серба Душана Лайовича.

«У Медведева в последнее время был спад, но на US Open он всегда играет хорошо. Сетка у него хорошая, с такими соперниками в пятисетовом формате можно найти свою игру. До четвертого круга проблем быть не должно, никого с высоким посевом у него не будет до этой стадии», — цитирует Ольховского ТАСС.

28-летний Медведев занимает 5-е место в рейтинге ATP.

US Open пройдет в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд турнира будет составлять 75 миллионов долларов.