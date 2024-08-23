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Сегодня, 20:57

Ольховский считает, что Медведеву досталась хорошая сетка на US Open

Владислав Маслов
Корреспондент
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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что Даниилу Медведеву досталась хорошая сетка на турнире US Open.

В первом круге россиянин сыграет против серба Душана Лайовича.

«У Медведева в последнее время был спад, но на US Open он всегда играет хорошо. Сетка у него хорошая, с такими соперниками в пятисетовом формате можно найти свою игру. До четвертого круга проблем быть не должно, никого с высоким посевом у него не будет до этой стадии», — цитирует Ольховского ТАСС.

28-летний Медведев занимает 5-е место в рейтинге ATP.

US Open пройдет в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд турнира будет составлять 75 миллионов долларов.

Источник: ТАСС
Теннис
US Open
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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