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Сегодня, 13:06

Ольховский считает, что Медведев после победы на турнире в Риме будет одним из фаворитов «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил шансы россиянина Даниила Медведева на победу на Открытом чемпионате Франции.

«В Париже несколько другие корты, поэтому будет немного другая игра. Даниил почувствовал уверенность в себе, и после такой победы он, безусловно, войдет в число фаворитов «Ролан Гаррос». Но не стоит забывать о соперниках, которые сейчас тоже на ходу, — Алькарас, Руне, да и Джокович тоже будут бороться за победу», — приводит ТАСС слова Ольховского.

21 мая Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Риме. Для 27-летнего россиянина этот титул стал 20-м в карьере и пятым в 2023 году.

«Ролан Гаррос» будет проходить с 28 мая по 11 июня.

Источник: https://tass.ru/sport/17820025
Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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