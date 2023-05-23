Ольховский считает, что Медведев после победы на турнире в Риме будет одним из фаворитов «Ролан Гаррос»

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил шансы россиянина Даниила Медведева на победу на Открытом чемпионате Франции.

«В Париже несколько другие корты, поэтому будет немного другая игра. Даниил почувствовал уверенность в себе, и после такой победы он, безусловно, войдет в число фаворитов «Ролан Гаррос». Но не стоит забывать о соперниках, которые сейчас тоже на ходу, — Алькарас, Руне, да и Джокович тоже будут бороться за победу», — приводит ТАСС слова Ольховского.

21 мая Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Риме. Для 27-летнего россиянина этот титул стал 20-м в карьере и пятым в 2023 году.

«Ролан Гаррос» будет проходить с 28 мая по 11 июня.