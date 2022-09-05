Ольховский: «По игре Кирьос был хорош, а Даня не показал свой лучший матч»

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение Даниила Медведева в 1/8 финала US Open от австралийца Ника Кирьоса.

«Даниил хорошо подавал первую подачу, но со второй подачи у Кирьоса была возможность атаковать. Но на удивление и на задней линии Кирьос не уступал, а где-то даже имел преимущество. Ник играл чуть активнее. Действует ли на Даниила давление, потому что он действующий чемпион? На мой взгляд, Даня умеет справляться с давлением, которое присутствует на всех турнирах. Он номер один, все хотят его обыграть. Думаю, опыта у Даниила было достаточно. Давление тут ни при чем. По игре Кирьос был хорош, а Даня не показал свой лучший матч», — сказал Ольховский «СЭ».

Россиянин по окончании Открытого чемпионата США потеряет звание первой ракетки мира.