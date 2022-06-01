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Сегодня, 17:00

Ольховский считает, что Касаткина стала показывать более зрелую игру

Анна Горшкова
Корреспондент
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что Дарья Касаткина стала показывать более зрелую игру.

«Сейчас, возможно, это тот момент, когда она стала показывать более зрелую игру, и пришли результаты, потому что и техническое оснащение, и психологическое состояние хорошие. Не берусь предсказывать исход полуфинала. Все может случиться, почему бы и нет, Даша сейчас очень уверена в себе. Нужно играть за каждый мяч», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Касаткина победила Кудерметову со счетом 6:4, 7:6 (7:5) и впервые в карьере вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Джессика Пегула (США).

Источник: https://tass.ru/sport/14793357
Теннис
Roland Garros
Андрей Ольховский
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
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