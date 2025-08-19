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19 августа 2025, 09:32

Ольховский — о Хачанове на US Open: «Если он будет здоров, то сможет далеко пройти по сетке»

Сергей Ярошенко

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский выразил надежду, что российский теннисист Карен Хачанов полностью восстановится к US Open.

14 августа Хачанов снялся с матча четвертого круга турнира в Цинциннати против немца Александра Зверева из-за травмы.

«Я надеюсь, что ничего серьезного у Карена не случилось, и он сможет полноценно восстановиться к US Open. В последнее время он показывал стабильную игру, вернулся в топ-10 мирового рейтинга. Я думаю, если он будет полностью здоров, то сможет далеко пройти по сетке», — цитирует Ольховского ТАСС.

US Open пройдет с 24 августа по 7 сентября.

Источник: ТАСС
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Теннис
US Open
Андрей Ольховский
Карен Хачанов
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