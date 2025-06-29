Ольховский считает, что четвертьфинал Уимблдона станет отличным результатом для россиян

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от выступления россиян на Уимблдоне-2025.

«Если кто-то из наших ребят дойдет до четвертьфинала, это будет отличным результатом. На победу претендентов не вижу. Медведев? Он вернулся на один турнир. Но мне кажется, четвертьфинал для нас в этом году будет неплохим результатом», — сказал Ольховский «СЭ».

Уимблдон пройдет на травяных кортах Лондона с 30 июня по 13 июля.