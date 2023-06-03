Ольховский считает, что Мирру Андрееву пока рано называть звездой

Бывший советский и российский теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от выступления россиянки Мирры Андреевой в дальнейшей части сезона.

«Будем смотреть. Когда начинают чего-то ждать, многие спортсмены не выдерживают давления. Андреева должна свободно играть, пытаться выиграть и концентрироваться на матче. Сейчас будут раздувать, что «великая и молодая потенциальная звезда». Это все определенное давление, с которым не каждый справляется в дальнейшим», — приводит «Спорт День за Днем» слова Ольховского.

Экс-теннисист отметил, что пока рано говорить об Андреевой, как о молодой звезде.

«Я бы не стал так сразу. Это очень хороший результат, хорошие два круга. Она молодец. Все здорово. Давайте дальше посмотрим, как Андреева будет играть», — добавил он.

В третьем круге «Ролан Гаррос» Андреева потерпела поражение от американки Кори Гауфф. 16-летняя россиянка впервые принимала участие в основной сетке турнира «Большого шлема» на взрослом уровне.