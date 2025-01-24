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Сегодня, 21:44

Ольховский рассказал о победе Синнера над Шелтоном

Камила Абдурахманова
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Андрей Ольховский, чемпион Australian Open в 1994 году и «Ролан Гаррос» в 1993 году в миксте, поделился мыслями о победе Янника Синнера над Беном Шелтоном.

«Синнер показал уверенную игру, не оставив Шелтону шансов. Возможно, в первом сете была борьба, но в целом уверенность Синнера дает ему постоянное преимущество», — сказал Ольховский Vprognoze.ru.

За титул Синнер поспорит со второй ракеткой мира Александром Зверевым из Германии.

Источник: Vprognoze.ru
Australian Open
Андрей Ольховский
Янник Синнер
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