Ольховский рассказал, как российским теннисистам реагировать на оскорбления на Australian Open

Победитель Australian Open в миксте Андрей Ольховский прокомментировал инцидент с оскорблением Андрея Рублева со стороны зрителей с украинским флагом во время матча второго круга Australian Open против финна Эмиля Руусувуори.

«Есть определенные правила поведения на трибунах, это судья должен реагировать как-то. Судья может вызвать охрану, и охрана просто удалит этих болельщиков с трибуны, если они оскорбляют кого-то. Есть определенные правила, которые должны соблюдать все. Было много случаев, не только у меня, а вообще. Особенно когда играли командные матчи — Кубок Дэвиса или Кубок Федераций, это постоянно случается. Спортсмены не должны на это реагировать, они абстрагируются и делают свою работу», — приводит слова Ольховского «Спорт День за Днем».

Ранее судья спросил у Рублева про зрителей с украинскими флагами, находившихся на трибунах рядом с кортом. Россиянин заявил: «все в порядке, просто они говорят мне плохие слова».

В следующем круге Рублев сыграет с британцем Дэниелом Эвансом.