Ольховский рассказал, что думает о предстоящей встрече Алькараса и Джоковича в финале Уимблдона

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский рассказал, что думает о финале мужского Уимблдона, в котором сыграют Карлос Алькарас и Новак Джокович.

«Для меня фаворитом является Алькарас. Объясню почему. Потому что я совсем не уверен, что Джокович, если будет очень плотный матч, вообще проведет его целиком. Дело в том, что Джокович восстановился феноменально быстро после операции. Но все-таки турнир уже подходит к концу, и нагрузка растет, и Алькарас, однозначно, будет двигать Джоковича по всему корту. Это будет очень плотный матч, и здесь, конечно, нужно стопроцентное физическое состояние. Поэтому, на мой взгляд, именно в этом компоненте у Алькараса сейчас преимущество», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».

Решающий матч пройдет в воскресенье, 14 июля, и начнется в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча