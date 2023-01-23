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Ольховский — о выходе Рублева в четвертьфинал Australian Open: «Решающим фактором успеха стала психология»

Мария Гусева
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход российского теннисиста Андрея Рублева в четвертьфинал Australian Open.

Рублев в 1/8 финала Australian Open обыграл датчанина Хольгера Руне со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9).

«В первую очередь, хочу поздравить Андрея. Матч получился очень драматичным с тай-брейком в пятом сете. В пятом сете был момент, когда показалось, что он уже не выберется. Но Рублев сумел собраться, успокоился и добился победы. Решающим фактором успеха стала психология», — цитирует Vprognoze.ru Ольховского.

В четвертьфинале Рублев встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Алекс Де Минаур (Австралия).

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Australian Open
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
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