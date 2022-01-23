Ольховский: «Игра Зверева разочаровала. В матче с Шаповаловым он выступил слабо»

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу канадца Дениса Шаповалова над немцем Александром Зверевым (6:3, 7:6 (7:5), 6:3) в матче 1/8 финала Australian Open.

«Игра Зверева разочаровала, — приводит слова Ольховского «Чемпионат». — В матче с Шаповаловым он выступил слабо. Ранее Александр подавал уверенно, чего нельзя сказать о сегодняшней встрече. Непонятно, за счет чего Зверев планировал выиграть. Это не тот теннисист, который был в конце 2021 года. Денис нестабилен, но атакует остро и всегда старается рисковать. Если бы он всегда играл рискованно и попадал в корт — другое дело. К сожалению, за взлетом у него идет падение».

В четвертьфинале Australian Open Шаповалов встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. Встреча состоится 25 января.