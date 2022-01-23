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Сегодня, 14:26

Ольховский: «Игра Зверева разочаровала. В матче с Шаповаловым он выступил слабо»

Ольховский объяснил поражение Зверева от Шаповалова на Australian Open
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу канадца Дениса Шаповалова над немцем Александром Зверевым (6:3, 7:6 (7:5), 6:3) в матче 1/8 финала Australian Open.

«Игра Зверева разочаровала, — приводит слова Ольховского «Чемпионат». — В матче с Шаповаловым он выступил слабо. Ранее Александр подавал уверенно, чего нельзя сказать о сегодняшней встрече. Непонятно, за счет чего Зверев планировал выиграть. Это не тот теннисист, который был в конце 2021 года. Денис нестабилен, но атакует остро и всегда старается рисковать. Если бы он всегда играл рискованно и попадал в корт — другое дело. К сожалению, за взлетом у него идет падение».

В четвертьфинале Australian Open Шаповалов встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. Встреча состоится 25 января.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-4585073-olhovskij-igra-zvereva-razocharovala-v-matche-s-shapovalovym-on-vystupil-slabo.html
Теннис
Australian Open
Денис Шаповалов
Рафаэль Надаль
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