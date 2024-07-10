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Ольховский: «Медведев показал, что он физически лучше Синнера»

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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил победу россиянина Даниила Медведева над итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 6:7, 6:4, 7:6, 2:6, 6:3.

«Я очень рад, что ошибся с прогнозом. Перед игрой я отдавал предпочтение Синнеру.

Я считаю, что Медведев провел очень хороший матч. Даниил показал, что он физически лучше Синнера. В решающие моменты Медведев очень быстро играл, а Синнер не выдерживал его темп. Даниил не только хорошо играл в защите, но и сам много атаковал», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

В полуфинале Уимблдона Медведев сыграет против испанца Карлоса Алькараса.

Источник: «РБ Спорт»
Теннис
Уимблдон
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
Янник Синнер
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